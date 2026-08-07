Издатель GTA 6 получил $1,5 млрд выручки после старта предзаказов

Издатель видеоигр Take-Two Interactive получил $1,53 млрд выручки во втором квартале, когда были запущены предзаказы Grand Theft Auto VI (GTA 6). Об этом сообщает The Variety со ссылкой на финансовую отчетность компании.

«Могу сказать, что уровень предварительных заказов беспрецедентен и поразителен, и мы очень благодарны за это»,— сказал гендиректор Take-Two Штраус Зельник во время телефонного разговора с финансовыми аналитиками.

Точных данных о количестве предзаказов Штраус Зельник не раскрыл. «Но они настолько беспрецедентны, что мы даже не знаем, как это отразится на продажах. Мы просто не считаем нужным объявлять о победе до того, как она произойдет»,— добавил он.

Показатель net bookings (стоимость заказанных игр) во втором квартале составил $1,39 млрд. Это на 3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Убытки Take-Two по итогам квартала составили $34,1 млн против $11,9 млн годом ранее.

Предзаказы GTA 6 были запущены 25 июля. Стандартное издание игры стоит $79,99. Версия с эксклюзивной коллекцией автомобилей, оружия и одежды — $99,99. Во время разработки игры в 2022 году произошла крупная утечка файлов — в сеть слили 3 ГБ видео с игровым процессом. Релиз несколько раз переносили. Предыдущая часть вышла в 2013 году и разошлась тиражом почти 200 млн копий.