Издатель GTA 6 получил $1,5 млрд выручки после старта предзаказов
Издатель видеоигр Take-Two Interactive получил $1,53 млрд выручки во втором квартале, когда были запущены предзаказы Grand Theft Auto VI (GTA 6). Об этом сообщает The Variety со ссылкой на финансовую отчетность компании.
«Могу сказать, что уровень предварительных заказов беспрецедентен и поразителен, и мы очень благодарны за это»,— сказал гендиректор Take-Two Штраус Зельник во время телефонного разговора с финансовыми аналитиками.
Точных данных о количестве предзаказов Штраус Зельник не раскрыл. «Но они настолько беспрецедентны, что мы даже не знаем, как это отразится на продажах. Мы просто не считаем нужным объявлять о победе до того, как она произойдет»,— добавил он.
Показатель net bookings (стоимость заказанных игр) во втором квартале составил $1,39 млрд. Это на 3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Убытки Take-Two по итогам квартала составили $34,1 млн против $11,9 млн годом ранее.
Предзаказы GTA 6 были запущены 25 июля. Стандартное издание игры стоит $79,99. Версия с эксклюзивной коллекцией автомобилей, оружия и одежды — $99,99. Во время разработки игры в 2022 году произошла крупная утечка файлов — в сеть слили 3 ГБ видео с игровым процессом. Релиз несколько раз переносили. Предыдущая часть вышла в 2013 году и разошлась тиражом почти 200 млн копий.
Предзаказы на видеоигру Grand Theft Auto VI (GTA 6) стартовали 25 июня, хотя в новости указана дата 25 июля. Запуск предзаказов состоялся после многократных переносов релиза игры: изначально релиз ожидался в 2025 году, затем был перенесён на май 2026 года, а окончательная дата релиза назначена на 19 ноября 2026 года для PlayStation 5 и Xbox Series X/S.
Студия Rockstar Games, которая является разработчиком игры, уже объявила, что базовое издание GTA 6 в США будет стоить $80, а версия с внутриигровыми бонусами — $100. При этом бюджет производства GTA 6 оценивается экспертами в $1-1,5 млрд, что делает проект одним из самых дорогих в истории игровой индустрии.
С анонса GTA 6 в конце 2023 года акции издателя Take-Two Interactive подорожали более чем на 50%. В первом квартале 2026 года продажи PlayStation 5 в России выросли на 50% из-за ожидания выхода игры, что указывает на значительное влияние грядущего релиза на рынок консолей.