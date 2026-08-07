В Испании ликвидировали крупную сеть контрабандистов в Средиземноморье

Испанская полиция совместно с Европолом сообщила о ликвидации одной из крупнейших транснациональных группировок, занимавшихся контрабандой людей, наркотиков и оружия в Западном Средиземноморье. В ходе операции, в которой принимали участие также правоохранительные органы Франции, Португалии и Польши, арестованы 78 человек на территории Испании и Алжира.

Как отмечают в Европоле, преступники, у которых были налажены связи с криминальными группировками во Франции, Бельгии, Португалии и Польше, использовали быстроходные катера для доставки из Испании в Алжир синтетических наркотиков. Обратными рейсами они вывозили из Африки мигрантов, высаживая их на юго-восточном побережье Испании и на Ивисе. Всего в Европу было доставлено более 2 тыс. мигрантов, каждый из которых платил контрабандистам по €12 тыс. По оценкам правоохранительных органов, группировка успела провести не менее 64 контрабандистских операций и заработала на них €24 млн. В ходе операции у контрабандистов изъяты 18 катеров стоимостью более €5 млн, несколько единиц огнестрельного оружия и боеприпасы к ним, более €25 тыс. наличными, 7 кг таблеток экстази, 61 кг гашиша, спутниковые телефоны и средства связи.

Алена Миклашевская