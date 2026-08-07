Хинштейн: в Курской области ВСУ маскируют мины-ловушки под пакеты сока

На суджанском участке ВСУ маскируют взрывные устройства под пакеты из-под сока. Об этом 7 августа губернатор Курской области Александр Хинштейн предупредил жителей приграничных территорий. Курян просят не подходить и не трогать подозрительные предметы, не пытаться убрать их самостоятельно, оставив эту работу саперам. Также жителей региона просят предупредить детей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: канал Александра Хинштейна в мессенджере «Макс» Фото: канал Александра Хинштейна в мессенджере «Макс»

«Очевидно, что это рассчитано на мирных людей. Не исключено, что такие "ловушки" распространят и в других приграничных районах»,— заявил господин Хинштейн.

В конце июля «Ъ-Черноземье» сообщал, что в связи с участившимися случаями дистанционного минирования дорог оперативный штаб Курской области рекомендовал автомобилистам воздержаться от проезда по участку трассы между городами Льговом и Рыльском, а также примыкающим к этому отрезку дорогам к населенным пунктам в ночное время — с 23:00 до 6:00.

Денис Данилов