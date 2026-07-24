В Курской области из-за мин ограничивают проезд между Льговом и Рыльском

В связи с участившимися случаями дистанционного минирования дорог оперативный штаб Курской области рекомендовал автомобилистам воздержаться от проезда по участку трассы между городами Льговом и Рыльском, а также примыкающим к этому отрезку дорогам к населенным пунктам в ночное время — с 23:00 до 06:00. Предупреждение опубликовали 24 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

«В вечернее и ночное время сохраняется высокая вероятность возможных дистанционных атак со стороны врага. Поездка по трассе в темное время суток может стоить водителю и его пассажирам жизни и здоровья»,— подчеркнули в оперштабе.

Жителей курского приграничья власти просят сохранять бдительность во время передвижения между населенными пунктами, в первую очередь — во время действия ракетной опасности или опасности атаки БПЛА. Также отмечается, что мины часто маскируют под обычные предметы. При обнаружении подозрительных предметов следует сообщать о них в экстренные службы.

«Ъ-Черноземье» на этой неделе сообщал об обнаружении магнитных мин на участках автодороги Курск — Льгов — Рыльск — граница с Украиной. Власти приняли решение установить предупреждающие таблички для информирования водителей и остановить работу межмуниципального автобусного маршрута №305 «АС Льгов — Банищи».

Денис Данилов