На единственном в Словакии нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар

На единственном в Словакии нефтеперерабатывающем заводе «Словнафт» произошел пожар, сообщает TASR. Предприятие находится в Братиславе.

Что послужило причиной возгорания, не уточняется. Однако, по словам представителя предприятия, возгоранию предшествовало повреждение одного из резервуаров нефтепродуктами. Он отметил, что это было двустенное изолированное хранилище, которое соответствует самым строгим критериям безопасности. В момент воспламенения резервуар не был в эксплуатации и на нем не велись работы.

Огонь не распространился на другие блоки или резервуары. В результате ЧП никто не пострадал. В пожарной службе Словакии сообщили TASR, что их спасатели не были задействованы в тушении пожара, поскольку огонь вспыхнул в районе, где располагается собственная пожарная служба компании.