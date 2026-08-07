Во Франции разрешили носить мусульманские купальники на Лазурном берегу

Административный суд Ниццы приостановил действие постановления мэра коммуны Мандельё-ла-Напуль на Лазурном берегу, запрещавшего ношение буркини (закрытые купальные костюмы для мусульманок. — «Ъ») на местных пляжах, сообщает Le Figaro. Этого добилась организация «Лига прав человека». Появляться на пляжах в подобной одежде до 31 августа было запрещено из соображений безопасности, обеспечения соблюдения правил гигиены, а также с учетом «ситуации межрелигиозной и межобщинной напряженности на национальном уровне».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Eric Gaillard / Reuters Фото: Eric Gaillard / Reuters

Судья постановил, что запрет купальных костюмов, демонстрирующих религиозную принадлежность, не является обоснованным. Он не счел введение таких ограничений ни необходимым, ни соразмерным, а ссылки на возможные общественные беспорядки — неубедительными и недоказанными. Также он подчеркнул, что запрет нарушает сразу три фундаментальные свободы человека: свободу передвижения, свободу совести и личную свободу.

Мандельё-ла-Напуль стал первым городом во Франции, в котором ввели подобный запрет еще в 2012 году. Мэр коммуны Себастьен Леруа резко раскритиковал решение суда, указав на «отрыв от реальности» и непонимание сложностей, с которыми сталкиваются местные власти.

Это решение стало очередным эпизодом в многолетнем противостоянии вокруг вопроса о буркини.

Екатерина Наумова