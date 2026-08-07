Новый терминал аэропорта Казани планируют достроить к 30 августа

Новый терминал международного аэропорта Казани планируют достроить к 30 августа 2026 года. Об этом журналистам сообщил Минстроя Татарстана Марат Айзатуллин.

По словам министра, объект находится в высокой степени готовности, строительство всех инженерных систем завершено. При этом он уточнил, что это не означает скорого открытия терминала для пассажиров: предстоят пусконаладка и настройка билетной системы.

Ранее были представлены рендеры интерьера нового терминала. Общая площадь комплекса составит более 38 тыс. кв. м, в здании будет три этажа и подземный уровень.

Терминал рассчитан на обслуживание 1,5 тыс. пассажиров в час и более 5,7 млн человек в год. Сейчас аэропорт Казани рассчитан на прием 2,5 млн пассажиров в год, при этом в 2025 году было обслужено более 5,3 млн пассажиров.

Анар Зейналов