В Казани представили новые рендеры терминала аэропорта
Опубликованы рендеры интерьера нового терминала аэропорта Казани, который планируют ввести в эксплуатацию в этом году. Фотографиями поделилась главный архитектор «Татинвестгражданпроекта» Елена Валеева.
Главной темой в оформлении стало небо: голубые плоскости, керамическая плитка с облаками, перфорация с рисунком облачности и пятиметровые мерцающие облака под потолком. В терминале появится инсталляция с 11 часами — по числу часовых поясов России, которую будет видно со всех трех этажей здания. Также в интерьерах предусмотрены мозаичные «ковры» с национальным орнаментом, а в зонах ожидания разместят нумизматические панно.
По словам Валеевой, отделочные работы в здании практически завершены.
Общая площадь комплекса составит более 38 тыс. кв. м, он рассчитан на обслуживание 1,5 тыс. пассажиров в час и более 5,7 млн человек в год.