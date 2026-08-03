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В Казани представили новые рендеры терминала аэропорта

Опубликованы рендеры интерьера нового терминала аэропорта Казани, который планируют ввести в эксплуатацию в этом году. Фотографиями поделилась главный архитектор «Татинвестгражданпроекта» Елена Валеева.

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Новые рендеры терминала аэропорта Казани

Новые рендеры терминала аэропорта Казани

Фото: Telegram-канал архитектора Елены Валеевой

Новые рендеры терминала аэропорта Казани

Новые рендеры терминала аэропорта Казани

Фото: Telegram-канал архитектора Елены Валеевой

Новые рендеры терминала аэропорта Казани

Новые рендеры терминала аэропорта Казани

Фото: Telegram-канал архитектора Елены Валеевой

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Новые рендеры терминала аэропорта Казани

Фото: Telegram-канал архитектора Елены Валеевой

Новые рендеры терминала аэропорта Казани

Фото: Telegram-канал архитектора Елены Валеевой

Новые рендеры терминала аэропорта Казани

Фото: Telegram-канал архитектора Елены Валеевой

Главной темой в оформлении стало небо: голубые плоскости, керамическая плитка с облаками, перфорация с рисунком облачности и пятиметровые мерцающие облака под потолком. В терминале появится инсталляция с 11 часами — по числу часовых поясов России, которую будет видно со всех трех этажей здания. Также в интерьерах предусмотрены мозаичные «ковры» с национальным орнаментом, а в зонах ожидания разместят нумизматические панно.

По словам Валеевой, отделочные работы в здании практически завершены.

Общая площадь комплекса составит более 38 тыс. кв. м, он рассчитан на обслуживание 1,5 тыс. пассажиров в час и более 5,7 млн человек в год.

Влас Северин