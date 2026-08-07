Чужие права отняли свои
Кому приходится отвечать за ошибки сотрудников ГИБДД
Лишать водительских прав без проверки документов — незаконно. Такое решение принял Верховный суд по итогам рассмотрения дела жителя Новосибирска. Мужчину наказали за пьяную езду. Хотя на самом деле за рулем находился его родственник.
Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ
Нетрезвый водитель, которого остановили инспекторы, не предъявил документов и назвался именем своего двоюродного брата. Сотрудники ГИБДД сверили его внешность с фотографией в электронной базе и сочли, что этого достаточно. В результате настоящий Дмитрий Шелухин получил штраф в 30 тыс. руб. и лишился прав на полтора года. Чтобы доказать ошибку полицейских, ему пришлось дойти до Верховного суда.
Там постановили: инспекторы были обязаны установить личность достоверно, например, доставив нарушителя в отдел полиции. И такой случай не единичный в российской практике, отмечает автоюрист Сергей Радько:
«При остановке водителя инспекторы, как правило, ограничиваются проверкой удостоверений по базе. И оно оказывается абсолютно нормальным и чистым. Правда, непонятно, почему они не проверяют по фотографии лицо того, кто за рулем. Ведь люди могут быть просто похожи. Самый главный вопрос — что за автомобиль, на котором вас якобы остановили. Если машина вам не принадлежит, надо спросить собственника, кто сидел за рулем.
Некоторые хитрые люди просто подделывают удостоверение и вклеивают в него фотографию другого человека. Если "засветили" свое удостоверение при входе в любую структуру, организацию, то данные становятся известны неограниченному кругу лиц. И когда попадается другой человек, его наказывают по фамилии того, на чье имя выдано удостоверение. Так вы можете узнать, что год назад вас лишили прав где-нибудь в Магадане или Новосибирске, где вы никогда не были».
При этом часто встречаются случаи, когда водители, чтобы избежать лишения прав, предъявляют удостоверения родственников, отмечает автоюрист Лев Воропаев:
«Так как качество фотографии оставляет желать лучшего, на 100% удостовериться в личности сотрудник Госавтоинспекции, конечно, не может. Он составляет процессуальные документы на того водителя, который указан в удостоверении. И поэтому такие ситуации встречаются регулярно.
Некоторые злоупотребляют и специально предоставляют водительские удостоверения своих родственников, чтобы потом не лишиться прав. Я в своей практике тоже встречался с такими случаями. Поэтому необходимо тому человеку, который попал и был лишен права управления, доказать, что он не находился за рулем. Можно прийти в суд, лично продемонстрировать сотрудникам Госавтоинспекции, что машиной управлял другой человек.
Либо можно представить какие-либо другие неоспоримые доказательства, например, билеты на самолет, путевку, говорящую о том, что вы не находились в месте, где произошла остановка водителя. Если же у вас не будет доказательств, то, к сожалению, вам придется отгулять срок за другого гражданина. Такое тоже, к сожалению, случается».
В феврале 2026-го Верховный суд встал на сторону жительницы Сочи, которую наказали за езду в нетрезвом виде. Женщина согласилась получать судебные извещения по СМС, однако сообщение о заседании отправили на чужой номер. В результате она не смогла участвовать в процессе. Верховный суд признал это нарушением и отменил решения нижестоящих инстанций.