Чужие права отняли свои

Лишать водительских прав без проверки документов — незаконно. Такое решение принял Верховный суд по итогам рассмотрения дела жителя Новосибирска. Мужчину наказали за пьяную езду. Хотя на самом деле за рулем находился его родственник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Нетрезвый водитель, которого остановили инспекторы, не предъявил документов и назвался именем своего двоюродного брата. Сотрудники ГИБДД сверили его внешность с фотографией в электронной базе и сочли, что этого достаточно. В результате настоящий Дмитрий Шелухин получил штраф в 30 тыс. руб. и лишился прав на полтора года. Чтобы доказать ошибку полицейских, ему пришлось дойти до Верховного суда.

Там постановили: инспекторы были обязаны установить личность достоверно, например, доставив нарушителя в отдел полиции. И такой случай не единичный в российской практике, отмечает автоюрист Сергей Радько:

«При остановке водителя инспекторы, как правило, ограничиваются проверкой удостоверений по базе. И оно оказывается абсолютно нормальным и чистым. Правда, непонятно, почему они не проверяют по фотографии лицо того, кто за рулем. Ведь люди могут быть просто похожи. Самый главный вопрос — что за автомобиль, на котором вас якобы остановили. Если машина вам не принадлежит, надо спросить собственника, кто сидел за рулем.

Некоторые хитрые люди просто подделывают удостоверение и вклеивают в него фотографию другого человека. Если "засветили" свое удостоверение при входе в любую структуру, организацию, то данные становятся известны неограниченному кругу лиц. И когда попадается другой человек, его наказывают по фамилии того, на чье имя выдано удостоверение. Так вы можете узнать, что год назад вас лишили прав где-нибудь в Магадане или Новосибирске, где вы никогда не были».

При этом часто встречаются случаи, когда водители, чтобы избежать лишения прав, предъявляют удостоверения родственников, отмечает автоюрист Лев Воропаев:

«Так как качество фотографии оставляет желать лучшего, на 100% удостовериться в личности сотрудник Госавтоинспекции, конечно, не может. Он составляет процессуальные документы на того водителя, который указан в удостоверении. И поэтому такие ситуации встречаются регулярно.

Некоторые злоупотребляют и специально предоставляют водительские удостоверения своих родственников, чтобы потом не лишиться прав. Я в своей практике тоже встречался с такими случаями. Поэтому необходимо тому человеку, который попал и был лишен права управления, доказать, что он не находился за рулем. Можно прийти в суд, лично продемонстрировать сотрудникам Госавтоинспекции, что машиной управлял другой человек.

Либо можно представить какие-либо другие неоспоримые доказательства, например, билеты на самолет, путевку, говорящую о том, что вы не находились в месте, где произошла остановка водителя. Если же у вас не будет доказательств, то, к сожалению, вам придется отгулять срок за другого гражданина. Такое тоже, к сожалению, случается».

В феврале 2026-го Верховный суд встал на сторону жительницы Сочи, которую наказали за езду в нетрезвом виде. Женщина согласилась получать судебные извещения по СМС, однако сообщение о заседании отправили на чужой номер. В результате она не смогла участвовать в процессе. Верховный суд признал это нарушением и отменил решения нижестоящих инстанций.

Андрей Дубков