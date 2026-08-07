Проступок, сын ошибок трудных

Мосгорсуд отказал в условно-досрочном освобождении (УДО) экс-замминистра культуры Ольге Яриловой, осужденной к семи годам за «злоупотребление должностными полномочиями». Ранее такое же решение принял Люблинский суд, несмотря на то что адвокат представила документы о поощрениях подзащитной и лестную характеристику от тюремного священника. Теперь защита намерена обжаловать отказные решения в кассационном порядке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывшая заместитель министра культуры России Ольга Ярилова

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Бывшая заместитель министра культуры России Ольга Ярилова

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Госпожа Ярилова была приговорена к семилетнему сроку заключения 22 апреля 2024 года. Ее признали виновной в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Непосредственно ей вменили в вину то, что в 2022 году чиновница неправомерно включила в программу «Пушкинская карта», которую курировала, частный музей мороженого, расположенный на 89-м этаже башни «Федерация» в «Москва-Сити».

В суде было установлено, что организатор этого частного музея «СП-Капитал» не обладал официальным статусом музея, что препятствовало выделению ему государственных субсидий. Однако в обход этого решения компания получила из бюджета более 125 млн руб. Корысти в действиях замминистра следствие не нашло.

Весной 2026 года дама подала ходатайство об условно-досрочном освобождении, указывая, что заслужила положительный ответ на запрос. В частности, потому, что за время отбывания наказания она получила восемь поощрений, ей разрешили четыре длительных свидания.

И, как отмечалось в характеристике администрации изолятора, в СИЗО бывшая высокопоставленная чиновница успешно освоила профессии кухонной рабочей и уборщицы помещений, а после ее повысили до должности нарядчика.

В суде огласили положительную характеристику Ольги Яриловой от настоятеля храма Спаса Нерукотворного Образа в Перово, курировавшего СИЗО. Он сообщал о «примерном и постоянном участии» госпожи Яриловой в богослужениях и церковных таинствах. Но на Люблинский суд это впечатления не произвело, и он ходатайство об УДО отклонил. Адвоката госпожи Яриловой Юлия Волоцкая подала апелляционную жалобу в Мосгорсуд.

Выступая в нем, адвокат подчеркнула, что решение Люблинского суда «незаконно и необоснованно, так как нарушает нормы материального и процессуального права». В связи с чем напомнила, что по ч. 1 ст. 79 УК РФ УДО должно применяться при «фактическом отбытии установленной части наказания» и фактах, убеждающих, что «осужденная не нуждается в дальнейшем отбытии» срока в силу явного исправления. Подзащитная, отметила она, уже отбыла более четырех лет в заключении при оставшемся сроке в три года. А то, что госпожа Ярилова встала на путь исправления, подтверждает получение ею к августу 2026 года уже 11 поощрений от администрации СИЗО. Представитель Министерства культуры, признанного потерпевшей стороной, не возражал против УДО.

«Полностью поддерживаю позицию защиты и прошу меня освободить по УДО»,— сказала сама осужденная. Однако апелляция оставила в силе решение райсуда. Защита намерена обратиться в кассационную инстанцию.

Алексей Соковнин