Reuters: Саудовская Аравия ожидает удары по инфраструктуре под контролем КСИР

Саудовская Аравия в ближайшее время ожидает скоординированных ударов: с севера — со стороны иракских вооруженных группировок, с юга — со стороны йеменских хуситов. Высокопоставленный саудовский чиновник на условиях анонимности заявил Reuters, что действия группировок могут проходить под контролем Корпуса стражей исламской революции Ирана.

По словам собеседника агентства, разведданные Саудовской Аравии, США и других стран региона указывают на возможные атаки по гражданским и экономическим объектам, включая энергетическую инфраструктуру, порты и аэропорты. Чиновник также сообщил, что королевство готово принять все необходимые меры в ответ на агрессию.

6 августа представитель возглавляемой Саудовской Аравией коалиции генерал-майор Турки аль-Малики сообщил, что в провинции Наджран пострадали семь граждан Саудовской Аравии, один гражданин Йемена, двое граждан Египта и гражданин Пакистана в результате удара хуситов. 20 июля они объявили о морской блокаде Саудовской Аравии.