США выплатят немецкой RWE $1,2 млрд за отказ от ветряных электростанций

Немецкая энергетическая компания RWE заявила, что откажется от своих проектов по строительству прибрежных ветряных электростанций в США, получив за это от Министерства внутренних дел $1,2 млрд в виде компенсации. В качестве причины компания указывает «невозможность реализовать эти проекты в США в обозримом будущем».

Теперь RWE реинвестирует эту сумму в проекты по строительству традиционных газовых электростанций, включая $900 млн в проект терминала по экспорту сжиженного природного газа в Луизиане. В целом немецкая компания инвестирует около €17 млрд ($19,6 млрд) в США в течение следующих шести лет «для увеличения своих генерирующих мощностей».

Как отмечает BBC, сделка с RWE — часть кампании президента США Дональда Трампа в пользу ископаемого топлива. Он не раз называл ветряки «уродливыми» и опасными для дикой природы. Министр внутренних дел Соединенных Штатов Дуг Бергам заявил в в соцсети X, что американцы заслуживают энергетической системы, основанной на здравом смысле, а не на «дорогостоящих субсидиях».

В марте 2026 года ведомство достигло соглашения с TotalEnergies, положившего конец проектам французской компании по строительству морских ветроэлектростанций в США.

Екатерина Наумова