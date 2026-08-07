До тела уральской альпинистки на пике Победы не смогли добраться из-за непогоды

В Киргизии из-за непогоды закрыт сезон восхождений на пик Победы — высшую точку хребта Тянь-Шань, более 7,4 тыс. метров. Об этом ТАСС сообщил начальник базового лагеря Южный Иныльчек, который находится у подножия пика, Дмитрий Греков. По его словам, ни одна из групп альпинистов в 2026 году не смогла добраться до тела погибшей на склоне этой вершины уральской альпинистки Натальи Наговициной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @natalina_1022 Фото: @natalina_1022

«Сезон восхождений на Победу закрыт, даже в базовом лагере высота снега составляет уже полметра»,— сказал он. Он добавил, что в этом сезоне три группы пытались штурмовать вершину, но ни одна из них не приблизилась к месту гибели Наговициной на высоте более 7 тыс. м. «Дальше всех продвинулась лишь одна группа — всего на 6 500 м»,— отметил Дмитрий Греков.

Член Федерации альпинизма Свердловской области Наталья Наговицина получила травму ноги при спуске с пика Победы 12 августа 2025 года на высоте около 7,2 тыс. метров. Попытки спасти ее не увенчались успехом из-за сложных погодных условий, один из спасателей погиб от переохлаждения. Наговицина осталась на высоте с разорванной палаткой, спальным мешком и небольшим запасом еды и воды. Минобороны Киргизии направляло военный вертолет для эвакуации, но он совершил жесткую посадку, и спасательная операция была прервана из-за плохих погодных условий. 27 августа 2025 года киргизские власти признали альпинистку пропавшей без вести, наблюдая отсутствие признаков жизни на видеозаписях с дронов.

Полина Бабинцева