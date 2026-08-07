Умер продюсер Мадонны, Бритни Спирс и Blur Уильям Орбит

Британский музыкант, композитора и продюсер, который работал, в частности, с Мадонной, Бритни Спирс, Blur, U2 и All Saints Уильям Орбит умер 23 июля, сообщила The Guardian со ссылкой на объявление его родных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музыкант Уильям Орбит и певица Мадонна

Фото: Grammy / YouTube Музыкант Уильям Орбит и певица Мадонна

Фото: Grammy / YouTube

«Нам и всем тем, чьей жизни он коснулся посредством музыки, дружбы и доброты, будет очень его не хватать», — написали они. Причины смерти родные не называют. Уильяму Орбиту было 69 лет.

Как отмечали критики, Орбит сформировал свой фирменный стиль: он сочетал синтезаторы с акустическими гитарами и оркестром, жесткую электронику с мягкими, чувственными поп-мелодиями. Наибольшую известность он получил за работу над альбомом Мадонны Ray of Light в 1998 году. Этот альбом получил четыре премии «Грэмми» и разошелся тиражом 20 млн экземпляров. Для Мадонны он также спродюсировал альбом 2012 года MDNA и несколько синглов в разные годы. В одном из интервью певица называла Орбита «совершенно сумасшедшим гением». Сам Орбит однажды высказался о Мадонне, что всегда будет любить эту женщину и говорил, что это она построила ему карьеру.

Работая над альбомом группы Blur — «13», он помог британским музыкантам найти их новый стиль после ухода от брит-попа. Для альбома группы All Saints — Saints&Sinners 2000-го года Орбит создал главный хит группы — песню «Pure Shores» и сингл «Black Coffee». Он также работал с архивными записями группы Queen для альбома 2014 года Queen Forever. В начале 2000-х он спродюсировал несколько треков для группы U2, в том числе «Electrical Storm» и «The Hands That Built America». В последние годы Уильям Орбит признавался в том, что раньше у него были проблемы с наркотиками, но к началу 2020-х он смог вернуться к нормальной жизни.

Алена Миклашевская