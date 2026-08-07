Вернер Херцог получит почетную награду Кинофестиваля в Сан-Себастьяне

Немецкий режиссер Вернер Херцог получит почетную премию «Доностия» Международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне. Как сообщила пресс-служба фестиваля, 83-летнего режиссера наградят на гала-вечере открытия после показа его нового фильма «Чертов ублюдок» (Bucking Fastard).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Режиссер Вернер Херцог

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Режиссер Вернер Херцог

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

74-й Кинофестиваль в Сан-Себастьяне пройдет с 18 по 26 сентября. «За свою шестидесятилетнюю карьеру Вернер Херцог стал одной из самых влиятельных фигур в современном кинематографе, создав необычайное творческое наследие»,— указано в публикации на сайте кинофестиваля.

Мировая премьера «Чертова ублюдка» состоится в рамках основной конкурсной программы 83-го Венецианского международного кинофестиваля. Первоначально картину должны были показать на Каннском фестивале, однако Херцог отказался, так как фильму не предложили место в конкурсной программе. Главные роли в драме о двух сестрах сыграли Кейт и Руни Мара.

Вернер Херцог дебютировал как режиссер в 1962 году, сняв короткометражный фильм «Геракл». Дебют в полнометражном кино — драма «Знаки жизни» 1968 года. Херцог снял 36 документальных фильмов и 19 художественных, также поставил на сцене 18 опер. Совместно с актером Клаусом Кински он снял пять картин: «Агирре, гнев Божий» (1972), «Носферату — призрак ночи» (1979), «Войцек» (1979), «Фицкарральдо» (1982) и «Кобра Верде» (1987).

Евгений Белоусов