Умерла 26-летняя блогер-миллионник Сидни Таул

Американка Сидни Таул умерла в возрасте 26 лет. Причиной смерти стала холангиокарцинома — редкий рак желчных протоков. Она делилась историей борьбы с недугом в соцсетях и собрала более 1,2 млн подписчиков в TikTok и Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Блогер Сидни Таул

Фото: @sydneytowle Блогер Сидни Таул

Фото: @sydneytowle

О смерти девушки семья сообщила 6 августа. В соцсетях была опубликована фотография Сидни Таул на прогулке. «Я так горжусь тем, как ты боролась», — написано в заявлении.

Сидни диагностировали рак в 2023 году. Около двух недель назад Сидни Таул рассказывала подписчикам о новом этапе клинических испытаний с использованием TIL-терапии. Два дня назад брат блогера сообщил в TikTok, что ее перевели в хоспис.