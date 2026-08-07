Суд обязал пенсионерку избавиться от крокодила и удава в московской квартире

Таганский суд Москвы удовлетворил иск ГБУ «Жилищник» к пенсионерке, более 10 лет содержавшей в квартире площадью 51,8 кв. м около 30 животных, включая крокодилового каймана, императорского удава, лису, 10 собак и 13 птиц.

Поводом для иска стали жалобы соседей на запах, насекомых и нарушение санитарных норм. Собаки не выгуливались, отходы от корма не утилизировались, передает «РИА Новости».

Суд обязал собственников освободить помещение от всех животных, кроме двух собак, привести квартиру в порядок, а также взыскал неустойку в 1 тыс. руб. за каждый день неисполнения и госпошлину в 20 тыс. руб.

Пенсионерка обжаловала решение. Мосгорсуд снизил размер ежедневной неустойки с учетом ее имущественного положения — она не работает и не имеет постоянного дохода. Решение вступило в силу.