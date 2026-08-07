Биржевая цена на золото поднялась выше $4,4 тыс. впервые с середины июня

Составлено ИИ-Ассистентъ

В декабре 2025 года биржевая цена золота впервые превысила $4,4 тыс. за тройскую унцию, а фьючерс на серебро достиг $65,250. Стоимость фьючерса на золото с поставкой в феврале 2026 года обновляла исторический максимум, преодолев отметку в $4950 за тройскую унцию 23 января 2026 года.

29 января 2026 года февральский фьючерс на золото на бирже Comex дорожал до $5534,7 за тройскую унцию, превысив $5600, а мартовский фьючерс на серебро поднялся выше $120. Рост цен на драгоценные металлы, наблюдаемый с декабря 2025 года, аналитики связывают с геополитической напряженностью и рассматривают золото как защитный актив.

Цены на платину также показали значительный рост: с начала 2026 года она подорожала на 14–15%, достигнув $2,4 тыс. за унцию. Прогнозы аналитиков Goldman Sachs и Bank of America предполагают, что в 2026 году цена на золото может превысить $5000 за унцию.