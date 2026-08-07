На Шпицбергене по неустановленной причине гибнут северные олени

За последние недели на норвежском архипелаге Шпицберген были обнаружены как минимум 13 мертвых северных оленей. Как заявил губернатор региона Ларс Фаусе, такой падеж необычен для летнего периода, поэтому власти намерены «внимательно следить за ситуацией».

Среди погибших 2 самца и 11 самок. Ветеринары уже провели вскрытия и взяли все необходимые анализы, но причины гибели животных пока не установлены. Власти обратились к жителям Шпицбергена с просьбой сообщать о новых случаях обнаружения мертвых оленей, присылать GPS-координаты останков, фото или видео.

В Норвежском институте изучения природы (NINA) заявили, что у них тоже пока нет «ни четких данных, ни конкретной гипотезы», способных объяснить эти смерти. Как отметил сотрудник NINA Вебьорн Вайберг, «зимой погибают в основном самые молодые и самые старые животные, а те, что были найдены мертвыми сейчас, как раз наоборот, находились в самом энергичном и продуктивном возрасте».

Всего на Шпицбергене живет около 22 тыс. северных оленей, а это примерно в семь раз больше, чем людей.

Алена Миклашевская