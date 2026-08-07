Четверо жителей Белгородской области пострадали при атаках ВСУ

Четыре человека получили ранения при атаках ВСУ на Белгородскую область при помощи беспилотников и ракет. Об этом сообщил оперштаб региона. Общее число пострадавших при ударах по Белгородской области за день увеличилось до 14.

В поселке Маслова Пристань пострадал один мужчина. Повреждены навесы и фасады двух частных домов. Житель села Бессоновка получил травму при ударе дрона по частному дому. В поселке Октябрьский женщина получила осколочное ранение. Из-за ударов еще нескольких дронов повреждены окна и фасад коммерческого здания, а также две машины.

Еще одна женщина пострадала при ракетном обстреле города Валуйки. Повреждены два многоквартирных дома, 13 частных, пять коммерческих зданий и семь автомобилей.