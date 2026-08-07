США и Колумбия обсудили совместные операции против наркотрафика

США и Колумбия обсуждали расширение совместной борьбы с наркотрафиком на территории страны, сообщила The New York Times со ссылкой на источники. По сведениям газеты, речь шла о передаче разведданных Колумбии и американской поддержке операций против наркоторговцев.

По словам американского чиновника, страны также рассматривали экстрадицию задержанных наркоторговцев и возобновление уничтожения посевов коки с воздуха. Сроки начала совместных операций не установлены.

7 августа в Колумбии пройдет инаугурация президента Абелардо де ла Эсприэльи, лидера движения «Защитники родины». Во время предвыборной кампании он выступал за более тесное взаимодействие с США в противодействии наркотрафику.

Как ранее писал «Коммерсантъ», в 2016 году власти Колумбии заключили мирное соглашение с Революционными вооруженными силами Колумбии (FARC). Часть повстанцев продолжила вооруженную борьбу. При бывшем президенте Густаво Петро власти активизировали переговоры с оставшимися группировками.