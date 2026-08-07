США и Колумбия обсудили совместные операции против наркотрафика
США и Колумбия обсуждали расширение совместной борьбы с наркотрафиком на территории страны, сообщила The New York Times со ссылкой на источники. По сведениям газеты, речь шла о передаче разведданных Колумбии и американской поддержке операций против наркоторговцев.
По словам американского чиновника, страны также рассматривали экстрадицию задержанных наркоторговцев и возобновление уничтожения посевов коки с воздуха. Сроки начала совместных операций не установлены.
7 августа в Колумбии пройдет инаугурация президента Абелардо де ла Эсприэльи, лидера движения «Защитники родины». Во время предвыборной кампании он выступал за более тесное взаимодействие с США в противодействии наркотрафику.
Как ранее писал «Коммерсантъ», в 2016 году власти Колумбии заключили мирное соглашение с Революционными вооруженными силами Колумбии (FARC). Часть повстанцев продолжила вооруженную борьбу. При бывшем президенте Густаво Петро власти активизировали переговоры с оставшимися группировками.
Инаугурация нового президента Колумбии Абелардо де ла Эсприэльи 7 августа 2026 года может привести к возобновлению вооруженных столкновений в стране, поскольку он придерживается крайне правых взглядов и пообещал прекратить мирные переговоры с повстанческими группировками. В свою очередь, группировка «Армия национального освобождения» (ELN) заявила о готовности «перейти в наступление». Прежний президент Колумбии Густаво Петро активизировал переговоры с оставшимися группировками, но многие критики заявляли, что переговоры зашли в тупик.
Густаво Петро на протяжении своей каденции активно противостоял президенту США Дональду Трампу, который неоднократно обвинял его в пособничестве наркокартелям и производстве кокаина. В частности, в 2025 году США вводили санкции против Густаво Петро, его жены, старшего сына и главы колумбийского МВД, обвиняя их в пособничестве наркокартелям. Кроме того, в марте 2026 года власти США начали уголовное расследование в отношении Густаво Петро по факту его возможных связей с международной наркоторговлей.
В ходе предвыборной кампании Абелардо де ла Эсприэлья выступал за более тесное взаимодействие с США в противодействии наркотрафику, что может означать изменение прежней политики Колумбии. В то же время, Эквадор, расположенный между крупнейшими производителями кокаина Колумбией и Перу, в марте 2026 года начал совместную с США наземную операцию против наркокартелей, поскольку до 70% мирового трафика кокаина проходит через его порты.