СПБ Биржа рассматривает запуск деривативов на заблокированные иностранные бумаги

СПБ Биржа прорабатывает с участниками рынка запуск торгов поставочными производными финансовыми инструментами (деривативами) на заблокированные иностранные бумаги. Об этом заявил гендиректор торговой площадки Евгений Сердюков.

«Мы рассматривали два варианта: торги непосредственно заблокированными акциями или поставочными производными финансовыми инструментами на заблокированные ценные бумаги. Мы проанализировали опыт торгов заблокированными акциями на площадке наших коллег»,— уточнил господин Сердюков на годовом собрании акционеров (цитата по «Интерфаксу»).

В апреле 2025 года «ВТБ Инвестиции» сообщали о начале торгов заблокированными в НРД иностранными бумагами. В перечне, в частности, указаны акции Apple, Amazon, Citigroup, Microsoft, Nvidia, Visa, Walmart. Как поясняла на Мосбирже, операции проводят на внебиржевом рынке через Национальный клиринговый центр.