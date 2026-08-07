В Энгельсе на 30% сократилась площадь тушения полигона АО «Ситиматик»

В Энгельсе продолжаются работы по ликвидации возгорания на мусорном полигоне АО «Ситиматик». Площадь тушения сократилась на 30%, верхнюю часть изолировали, сейчас засыпают грунтом откосы, сообщил глава района Максим Леонов.

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Ранее сегодня сообщалось, что в тушении очагов тления задействовали 20 единиц техники, в том числе дополнительно привлеченные бульдозеры и самосвалы. Очаги засыпали 7 тыс. куб. м грута. На объекте круглосуточно дежурят пожарные и спасатели, работает оперативный штаб по поручению губернатора Романа Бусаргина.

Задымление от полигона уже привело к превышению нормативов по взвешенным веществам, оксиду углерода и диоксиду азота в двух точках Саратова и трех точках Энгельса, сообщал Роспотребнадзор. Жителям рекомендовано избегать длительного пребывания на открытом воздухе, не открывать окна и использовать респираторы.

Пожар на полигоне вспыхнул 2 августа, открытый огонь потушили 6 августа. Причина возгорания устанавливается.

Нина Шевченко