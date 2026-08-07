Импорт автомобилей в Россию по альтернативным схемам вырос в 1,5 раза

В июле 2026 года в Россию по каналам альтернативного импорта ввезли 21,5 тыс. новых легковых автомобилей — на 59% больше, чем год назад. Общие поставки машин возрастом до трех лет достигли 44,4 тыс. единиц (+57%), сообщил глава «Автостата» Сергей Целиков.

Официальные импортеры поставили 23 тыс. автомобилей (+55%). На прямые поставки из Китая пришлось 46% альтернативного импорта, на транзит через Киргизию — 31%. Машины также ввозили из Японии и Южной Кореи.

За первое полугодие 2026 года в России продано более 600 тыс. новых легковых авто, доля импорта — чуть более 30%, писал «Коммерсантъ». Основные игроки в альтернативном сегменте — физлица, их активность, по оценке господина Целикова, выросла вдвое к уровню 2025 года.