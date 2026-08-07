Импорт автомобилей в Россию по альтернативным схемам вырос в 1,5 раза
В июле 2026 года в Россию по каналам альтернативного импорта ввезли 21,5 тыс. новых легковых автомобилей — на 59% больше, чем год назад. Общие поставки машин возрастом до трех лет достигли 44,4 тыс. единиц (+57%), сообщил глава «Автостата» Сергей Целиков.
Официальные импортеры поставили 23 тыс. автомобилей (+55%). На прямые поставки из Китая пришлось 46% альтернативного импорта, на транзит через Киргизию — 31%. Машины также ввозили из Японии и Южной Кореи.
За первое полугодие 2026 года в России продано более 600 тыс. новых легковых авто, доля импорта — чуть более 30%, писал «Коммерсантъ». Основные игроки в альтернативном сегменте — физлица, их активность, по оценке господина Целикова, выросла вдвое к уровню 2025 года.
Генеральный директор «Автостата» Сергей Целиков в июле 2026 года отметил рост интереса россиян к автомобилям с пробегом из КНР: за первое полугодие 2026 года этот сегмент вырос на 30%. При этом ввоз подержанных машин из Южной Кореи сократился на 60% за тот же период, в то время как импорт из Японии остался на прежнем уровне. Альтернативный импорт легковых автомобилей в Россию, осуществляемый в основном физическими лицами, увеличился в два раза по сравнению с 2025 годом.
В 2025 году официальные дистрибьюторы ввезли в Россию меньше новых машин, чем частные лица. За 11 месяцев 2025 года по схемам альтернативного импорта в Россию было ввезено 143,8 тыс. легковых автомобилей, что на 14% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Тогда наибольшим спросом пользовались Toyota, BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen, Mazda, KIA, Audi и Lexus, а ввоз китайских марок, таких как Geely и Lixiang, снизился.