Малая переработка не спасет от большого дефицита

Строительство сети мини-НПЗ не позволит оперативно снизить зависимость топливного рынка от крупных нефтеперерабатывающих предприятий. Запуск новых производств может занять от трех до шести лет, а стоимость одного проекта — достичь 50–60 млрд руб., считает редактор портала «ИнфоТЭК» Александр Фролов. По его мнению, развитие малой нефтепереработки потребует льготного финансирования и других мер господдержки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Промышленно-энергетического форума TNF Фото: Пресс-служба Промышленно-энергетического форума TNF

Обсуждение перспектив мини-НПЗ активизировалось после того, как президент Владимир Путин поддержал идею создания сети таких предприятий. На инициативу отреагировал и бизнес: по данным площадки «ТендерПро», в первом полугодии 2026 года количество закупок, связанных с такими проектами, увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На Москву и Московскую область пришлось 26,1% закупок, на Санкт-Петербург и Ленинградскую область — 6,5%. Далее следуют Краснодарский край с долей 4,7%, Нижегородская область — 3% и Свердловская область — 2,8%.

К категории мини-НПЗ относятся предприятия, перерабатывающие менее 1 млн тонн нефти в год. Их мощность может составлять от нескольких десятков до сотен тысяч тонн. Совокупная мощность официально работающих в России мини-НПЗ, по оценке господина Фролова, превышает 12 млн тонн в год. Речь идет примерно о двух десятках предприятий.

При этом эксперт напомнил, что ранее в стране действовало около 300 нелегальных нефтеперерабатывающих установок, известных как «самовары». Произведенное на них топливо продавалось через автозаправочные сети либо поставлялось за рубеж.

По мнению Александра Фролова, представление о возможности быстрого строительства мини-НПЗ ошибочно. Реализация проекта включает выбор площадки, проектирование, заказ и производство оборудования, его доставку и монтаж, а также пусконаладочные работы.

«В совокупности это может занять пять-шесть лет. При благоприятных условиях срок можно сократить до трех лет, но сегодня такие условия сложно считать реалистичными»,— отметил эксперт. Он добавил, что серийное производство оборудования для мини-НПЗ в России пока не организовано. Поэтому первые результаты новых проектов могут появиться только в начале 2030-х годов.

Еще одним ограничением остается высокая стоимость строительства. По оценке господина Фролова, создание одного мини-НПЗ может потребовать 50–60 млрд руб. Для большинства частных инвесторов такие вложения будут затруднительны без государственных мер поддержки.

Эксперт считает, что государству необходимо разработать специальные механизмы стимулирования отрасли, включая льготное кредитование промышленных проектов. Дополнительной проработки, по его словам, требуют вопросы налогообложения, согласования строительства и экономической рентабельности предприятий.

Отдельной статьей расходов станет обеспечение безопасности. Несмотря на меньшую площадь мини-НПЗ, требования к их защите сопоставимы с нормами для крупных заводов. В результате расходы на безопасность в расчете на единицу произведенной продукции могут оказаться выше.

Перспективы строительства мини-НПЗ и вопросы защиты предприятий ТЭК планируется обсудить на Промышленно-энергетическом форуме TNF, который пройдет в Тюмени 14–17 сентября.