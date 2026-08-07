КНР впервые признала гибель офицеров в прошлогодней операции в Южно-Китайском море

Китай впервые подтвердил гибель офицеров береговой охраны при операции КНР в Южно-Китайском море в августе прошлого года. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на Народную вооруженную полицию республики.

Ведомство почтило память двух офицеров И Синью и Чэн Луна, которые погибли 11 августа 2025 года «при защите морских прав» в Южно-Китайском море, отмечает агентство. Народная полиция назвала их «мучениками», при этом обстоятельства смерти не уточняются.

11 августа 2025 года судно береговой охраны Китая и корабль ВМС Народно-освободительной армии Китая столкнулись недалеко от отмели Скарборо. На опубликованных роликах с момента столкновения видно, что береговая охрана Китая преследовала филиппинское судно и протаранила внезапно появившийся китайский корабль. Носовая часть судна береговой охраны Китая была сильно повреждена. Тогда Пекин не подтверждал факт аварии.

Южно-Китайское море — спорная территория, которую делят КНР и Филиппины. Стороны спорят из-за территориальной принадлежности островов, рифов и отмелей, а также из-за прав на рыболовство и добычу нефти и газа. В июле МИД Китая вызвал посла Филиппин после инцидента на рифе Жэньай. Министерство утверждает, что филиппинские военнослужащие напали на сотрудников китайской береговой охраны.