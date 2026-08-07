Жительницу Красноярского края заподозрили в убийстве трехмесячного сына

В городе Ужуре Красноярского края задержали 18-летнюю девушку, подозреваемую в убийстве трехмесячного сына. Против нее возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления СКР.

Девушка жила с сыном в квартире своих родителей. По данным следствия, утром 5 августа она осталась одна с ребенком, когда родители ушли на работу. В какой-то момент младенец начал плакать, и фигурантка начала душить его, «чтобы успокоить». Мальчик погиб.

Следователи планируют обратиться в суд с требованием отправить фигурантку под арест. Девушке назначили судебно-психиатрическую экспертизу.

Никита Черненко