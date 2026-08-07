К ММК присоединили три компании

На внеочередном собрании акционеров ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» было принято решение реорганизовать компанию путем присоединения к ней трех предприятий. Данные размещены на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

К ММК присоединились три ООО: «Магметаллпак», «Ремпуть» и «Шлаксервис». Во всех трех компаниях ПАО владеет всеми 100% долей. Публичное акционерное общество стало правопреемником по всем правам и обязанностям организаций. Уставный капитал ММК не изменился и составляет 11,2 млрд руб. В заседании приняли участие акционеры, в общей сложности имеющие 79,8% голосов. Абсолютное большинство (99,9%) высказались за присоединение предприятий.

Виталина Ярховска