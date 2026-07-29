На содержание трасс в Белгородской и Орловской областях направят 377 млн рублей

ФКУ «Управление автомобильной магистрали Москва—Харьков Федерального дорожного агентства» объявило два открытых конкурса на содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения в Белгородской и Орловской областях. Общая начальная стоимость двух контрактов составляет 377,3 млн руб., следует из информации на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Антонов / Коммерсантъ Фото: Владимир Антонов / Коммерсантъ

В Белгородской области на содержание дорог выделено 223,5 млн руб., протяженность участка — 210,2 км. В Орловской области контракт оценивается в 153,8 млн руб., обслуживать предстоит 375,4 км. По обоим договорам подрядчики должны будут поддерживать дороги и элементы обустройства в соответствии с нормативными требованиями, оперативно устранять дефекты содержания в установленные сроки — в частности, в течение двух часов убирать посторонние предметы с проезжей части после ДТП. Также необходимо обеспечивать безопасность движения: устанавливать ограждения, знаки и схемы объезда во время работ, следить за сохранностью имущества и немедленно информировать заказчика о нештатных ситуациях, ДТП, повреждениях и несанкционированных действиях третьих лиц на объекте.

Срок оказания услуг по обоим контрактам — с 1 сентября 2026 года по 23 июля 2027 года. Заявки принимаются до 14 августа, итоги планируется подвести 19 августа. Источник финансирования — федеральный бюджет.

Вчера «Ъ-Черноземье» сообщал о двух аналогичных конкурсах для содержания автомобильных дорог в Курской и Орловской областях общей начальной стоимостью 425,1 млн руб.

Ульяна Ларионова