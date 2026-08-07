Девять человек госпитализировали в тяжелом состоянии после стрельбы в школе в Таиланде

В результате стрельбы в престижной школе Таиланда Тхепсирин Нонтхабури, расположенной к северу от Бангкока, 30 человек получили ранения различной степени тяжести, девять из них находятся в крайне тяжелом состоянии, пишет Reuters со ссылкой на местные власти. Ранее было известно лишь о двух пострадавших с серьезными ранениями.

По меньшей мере 8 человек были убиты учеником девятого класса из огнестрельного оружия. Находясь в своем доме в районе Сой Ват Лат Пла Дук, он застрелил бабушку и дедушку. Уже прибыв в школу, подросток открыл огонь по учащимся, в результате чего погибли 3 учителя и 3 школьника. Последней жертвой стал сам стрелок - около 10:56 по местному времени сотрудники полиции сообщили, что он покончил с собой в одном из классов.

Около 10:00 по местному времени 14-летний подросток открыл огонь по ученикам своей школы. Использованный им 9-мм пистолет на законных основаниях принадлежал его деду — бывшему школьному учителю. Тайские власти продолжают расследовать мотивы и обстоятельства нападения.