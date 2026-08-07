Главу свердловского ГУФСИН Федорова перевели в Санкт-Петербург

Экс-глава свердловского управления ФСИН Александр Федоров назначен руководителем ГУФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, сообщила пресс-служба администрации губернатора северной столицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУФСИН по Свердловской области Фото: ГУФСИН по Свердловской области

Нового начальника регионального управления губернаторам Санкт-Петербурга Александру Беглову и Ленинградской области Александру Дрозденко в режиме видеоконференции представил директор ФСИН России Аркадий Гостев.

«Уверен, что ваш опыт и знание системы помогут быстро включиться в работу в нашем регионе и стать частью единой команды руководителей силовых и правоохранительных органов. Правительство Петербурга продолжит активно сотрудничать с ГУФСИН. Совместно мы обеспечим дальнейшее укрепление законности и правопорядка»,—подчеркнул господин Беглов.

Александр Федоров родился в 1974 году в Башкортостане, окончил Уфимский юридический институт МВД России и Академию права и управления ФСИН (Рязань). Службу в уголовно-исполнительной системе начал в 1996 году. В разные годы занимал руководящие должности в учреждениях ФСИН Башкортостана, возглавлял УФСИН по Тамбовской области, а затем — ГУФСИН России по Свердловской области. В 2023 году был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, в 2025 году — орденом Почета.

Как сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области, врио начальника регионального ФСИН назначен Руслан Антипенко.

Полина Бабинцева