В выходные в Челябинской области ожидается жара до +36°C

На территории Челябинской области 8 и 9 августа прогнозируются кратковременные дожди и грозы, повышение температуры до +36°C. Информация отражена на сайте регионального гидрометцентра.

Ночью 8 августа температура воздуха ожидается в пределах от +11°C до +16°C, в горах и низинах до +8°C. Днем потеплеет до +28°C, +33°C, в горах до +24°C. Ветер южный, юго-западный с переходом днем в северной половине на западный: ночью 3–8 м в секунду, днем 5–10 м, местами порывы до 14 м. По предварительным данным, ночью 9 августа температура может составить +13°C, +18°C, днем: +28°C, +33°C, на крайнем севере до +24°C, на юге до +36°C. Ветер южной четверти 3–8 м в секунду, днем местами порывы до 13 м.

Виталина Ярховска