Бывшего директора Газманова просят посадить на 9 лет за мошенничество

В ходе прений в Хорошевском районном суде Москвы государственное обвинение попросило назначить бывшему директору артиста Олега Газманова Дмитрию Царенко 9 лет колонии, штраф 200 тыс. руб., а также на 4 года запретить ему заниматься профессиональной деятельностью. Гражданский иск потерпевшего прокурор просил полностью удовлетворить. Сам господин Царенко заявил о своей невиновности. Защита просила его оправдать, утверждая, что фигурант всегда действовал в интересах господина Газманова.

Дмитрию Царенко вменяют хищение денег за концерты артиста. По их словам, в октябре 2023 года бухгалтер «ОМГ-Промо» (компания Олега Газманова) заметила слишком низкий доход от концерта в «Крокус Сити Холле». Как выяснилось позже, господин Царенко оплачивал концерт через свое собственное ИП, хотя деньги должны были поступать на счет «ОМГ-Промо». Всего в деле, утверждают собеседники РБК, речь идет о 17 эпизодах мошенничества, ущерб оценивается в 15,3 млн руб.

Это не первое уголовное дело против Дмитрия Царенко. В апреле 2025 года Дмитровский городской суд Московской области приговорил бывшего директора певца к четырем годам колонии общего режима по 13 эпизодам мошенничества. При этом с господина Царенко взыскали 10,4 млн руб. в пользу «ОМГ-Промо». 4 августа Басманный суд оставил под стражей бывшего продюсера Олега Газманова Филиппа Россу. Он обвиняется в хищении у певца более 12 млн руб.— часть выручки от проданных записей он присваивал. Ущерб господин Росса уже возместил.

Ефим Брянцев