В минземимуществе объяснили расторжение договора с владельцем пляжа в Уфе

Договор о размещении зоны отдыха на набережной реки Уфы в Сипайлово расторгнут из-за долгов ООО «Берег солнца» по платежам, заявили «Ъ-Уфа» в пресс-службе министерства земельных и имущественных отношений Башкирии. Соглашение должно было действовать до начала мая 2028 года.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в начале августа администрация Октябрьского района снесла пляж «Берег солнца». Поводом для демонтажа власти назвали, в числе прочего, жалобы населения на закрытие доступа к береговой линии. Руководитель компании Роман Ляхоцкий заявил «Ъ-Уфа», что месяц назад арендатора поставили перед фактом расторжения договора в одностороннем порядке. Также он заявил, что компания внесла платежи по договору на год вперед.

Объясняя решение о расторжении договора, в минземимуществе также отметили нарушение Водного кодекса России: якобы «Берег солнца» не обеспечил свободный доступ к реке.

Будущее пляжа стало предметом спора в арбитражном суде Башкирии.

Идэль Гумеров