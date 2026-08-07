Diageo удвоит производство пива Guinness

Британский производитель алкогольных напитков Diageo сообщил о планах проведения реструктуризации, в рамках которой намечается существенно увеличить производство спиртных напитков и пива. Объявление было сделано в ходе публикации результатов деятельности за 2026 финансовый год, который закончился у компании 30 июня.

Основной упор Diageo сделает на увеличение производства пива Guinness — до 2030 финансового года компания инвестирует почти £1 млрд в расширение мощностей более чем на 50% и открытие примерно 150 тыс. новых точек продаж в Северной Америке. Этот регион выбран не случайно — в Северной Америке, которая остается для Diageo одним из главных, по итогам года продажи упали на 8,4%. Это худший показатель из всех регионов — в Азиатско-Тихоокеанском регионе продажи упали на 6,3%, а в остальных регионах отмечен рост: в Европе — на 3,4%, в Африке — на 13,3%, в Южной Америке — на 7,7%.

Еще одним направлением реструктуризации станет сокращение издержек, в том числе на рабочую силу. В планах компании снизить общие издержки на $1 млрд. Руководство заявляет, что организационная реструктуризация призвана сократить дублирование функций и процессов. В рамках этого плана Diageo хочет снизить накладные расходы до 10,5% от выручки, по сравнению с более чем 14% в настоящее время. О том, сколько именно рабочих мест может быть сокращено в рамках реструктуризации, компания не сообщает.

Евгений Хвостик