На стеле в ижевском парке «Патриот» появится скульптура оператора БПЛА

Стелу со скульптурами оператора БПЛА, танкиста и снайпера установят в ижевском парке «Патриот». О дизайн-проекте сообщил во «ВКонтакте» глава города Дмитрий Чистяков.

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«Идея — образ стрелы, что была на клейме Ижевского оружейного завода»,— написал он. На пилонах появятся изображения военных событий, зарисовок труда волонтеров, врачей, заводчан и других. Установка стелы запланирована в 2026 году.

Напомним, парк «Патриот» посвящен ветеранам боевых действий. В частности, сквер будет реконструирован, появится выставочный павильон, обновят площадки у памятников погибшим в локальных войнах. Первым этапом благоустройства за 57,4 млн руб. занимается компания «БС-Сервис» из Кирова. Он завершится до конца этого года. Сформированы различные пространства, такие как зона спокойствия и полоса препятствий для тренировок подрастающего поколения. Сквер был заложен в 1985 году. Обсуждение концепции состоялось в декабре 2025 года.