Подрядчик «Елки-парка» в Ижевске получил контракт на обновление парка «Патриот»

Благоустройством парка «Патриот» (первый этап) в Ижевске за 57,4 млн руб. займется компания «БС-Сервис» из Кирова. Контракт опубликовали на портале госзакупок 15 июня. Срок исполнения — до конца года. Этот же подрядчик занимается четвертым этапом обновления «Елки-парка» в Устиновском районе за 175 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Ижевска Фото: администрация Ижевска

ООО «БС-Сервис» было зарегистрировано в сентябре 2016 года. Компания находится в Кирове, указано на портале «Чекко». Основной вид деятельности — производство изделий из бетона для использования в строительстве. Директор — Роман Вахитов. Выручка предприятия в 2025 году составила 324,6 млн руб. (+37% год к году), чистая прибыль — 148 тыс. руб. (-93%).

Парк «Патриот» посвящен ветеранам боевых действий. В частности, сквер будет реконструирован, появится выставочный павильон, обновят площадки у памятников погибшим в локальных войнах, появится монумент, касающийся СВО, сформированы различные пространства, такие как зона спокойствия и полоса препятствий для тренировок подрастающего поколения. Сквер был заложен в 1985 году. Обсуждение концепции состоялось в декабре 2025 года.