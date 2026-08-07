Путин обсудил с членами Совбеза защиту объектов инфраструктуры от терактов

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«У нас сегодня тема дополнительных мер по совершенствованию мероприятий антитеррористической защищенности объектов инфраструктуры»,— заявил глава государства в начале совещания. Докладчиком на мероприятии выступил директор ФСБ Александр Бортников.

На предыдущей встрече с членами Совбеза 23 июля Владимир Путин обсуждал вопросы обеспечения материалами и сырьем для серийного выпуска перспективных образцов вооружений.