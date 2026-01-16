600 млн долларов составил экспорт продукции воронежского АПК в 2025 году

В 2025 году экспорт продукции агропромышленного комплекса Воронежской области составил более 600 млн $: отгружено свыше 1 млн т. Об этом сообщили в минсельхозе региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Область не смогла превзойти рекорд 2024 года — 610 млн $. При этом, как отмечал зампредседателя правительства Воронежской области Алексей Сапронов, существенно изменилась структура экспорта. В прошлом году почти 80% показателя в равных пропорциях приходилось на три группы — зерновую, масложировую и прочую. В этом — экспорт зерновых упал в несколько раз.

Заместить отрицательную динамику удалось в основном за счет прироста по масложировой продукции. Экспорт товаров этой группы в стоимостном выражении вырос в 1,5 раза, 80% его приходится на подсолнечное масло.

Предприятия Воронежской области экспортируют продукцию АПК в 62 страны мира. При этом более 80% объема приходится на десять государств — Турцию, Индию, страны СНГ, Китай и Египет. В этом году Воронежская область приобрела четырех новых торговых партнеров — Иорданию, Колумбию, Либерию и Виргинские острова (США). Лидером среди стран-импортеров остается Турция, на которую приходится 29% всех закупок.

Подробнее об экспорте и других итогах агросезона читайте в интервью Алексея Сапронова.

Юрий Голубь