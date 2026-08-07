Путин созвонился с президентом ОАЭ

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с коллегой из ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Во время беседы стороны обсудили обстановку в Персидском заливе и на Украине. Президенты России и ОАЭ указали на важность урегулирования ближневосточного конфликта. Владимир Путин также поблагодарил ОАЭ за содействие в организации обменов военнопленными между Россией и Украиной. Господин Путин обратил внимание на активизацию террора в отношении российского населения и гражданской инфраструктуры.

Разговор глав двух государств носил дружественный характер, уточнили в пресс-службе Кремля. Переговоры подтвердили обоюдную заинтересованность в продолжении взаимодействия.