Австралия закупит у США ракеты AIM-260A на $500 млн
Австралия направит $492,5 млн на покупку у США тактических ракет класса «воздух—воздух» AIM-260A Joint Advanced Tactical Missile (JATM) для австралийских военно-воздушных сил (ВВС). Об этом сообщил министр обороны Австралии Ричард Марлз в соцсети X.
По словам господина Марлза, Австралия станет первым государством за пределами США, которое будет использовать эти ракеты большой дальности. Сроки поставки до 450 ракет не раскрываются.
AIM-260A разрабатывает Lockheed Martin. Ранее ракету планировали принять на вооружение в 2022 году, однако при реализации программы возникли трудности. По последним данным, поставки ракет в войска начнутся в 2026–2027 годах.
В составе ВВС Австралии — 72 истребителя F-35A. Они распределены между тремя эскадрильями и учебно-тренировочным подразделением.
Министр обороны Австралии Ричард Марлз в июне 2026 года заявил, что Австралия выделит ещё 100 миллионов австралийских долларов (70 миллионов долларов США) на военную технику для Вооруженных сил Украины, включая средства противовоздушной обороны и боеприпасы. Эти средства будут перечислены двумя траншами по 50 миллионов австралийских долларов в ближайшие 12 месяцев. С начала военного конфликта России и Украины Австралия предоставила 1,6 миллиарда австралийских долларов на нужды ВСУ, став первой страной вне НАТО, присоединившейся к программе PURL (Prioritised Ukraine Requirements List), через которую страны НАТО и их партнеры закупают вооружение США для Украины.
Компания Lockheed Martin, разрабатывающая AIM-260A, является крупным военно-промышленным концерном, производящим и разрабатывающим различные виды вооружения, включая самолеты F-35, вертолеты, системы ПРО, ракетные комплексы и спутники. Lockheed Martin также производит ракеты ATACMS, которые в 2020 году стали предметом контрактов на сумму 426 миллионов долларов.
Помимо ракет AIM-260A, США одобрили возможную продажу Австралии 48 артиллерийских ракетных систем HIMARS и сопутствующего оборудования на сумму 705 миллионов долларов в октябре 2025 года. Основными подрядчиками по этой сделке также выступят компании Lockheed Martin и Oshkosh Corporation.