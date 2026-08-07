Австралия закупит у США ракеты AIM-260A на $500 млн

Австралия направит $492,5 млн на покупку у США тактических ракет класса «воздух—воздух» AIM-260A Joint Advanced Tactical Missile (JATM) для австралийских военно-воздушных сил (ВВС). Об этом сообщил министр обороны Австралии Ричард Марлз в соцсети X.

По словам господина Марлза, Австралия станет первым государством за пределами США, которое будет использовать эти ракеты большой дальности. Сроки поставки до 450 ракет не раскрываются.

AIM-260A разрабатывает Lockheed Martin. Ранее ракету планировали принять на вооружение в 2022 году, однако при реализации программы возникли трудности. По последним данным, поставки ракет в войска начнутся в 2026–2027 годах.

В составе ВВС Австралии — 72 истребителя F-35A. Они распределены между тремя эскадрильями и учебно-тренировочным подразделением.