«Флит Лизинг» купил бывшую лизинговую «дочку» Mercedes-Benz

ООО «Флит Лизинг» (часть группы Инсайт Лизинг) приобрел у «Автодома» 100% долей ООО «МБ РУС Финанс», ранее входившего в дочерние структуры концерна Mercedes-Benz в России, рассказали «Ъ» во «Флит Лизинге».

Сумму сделки в компании не раскрывают, однако уточняют, что после ее завершения чистые инвестиции в лизинг (ЧИЛ) «Флит Лизинга» превысят 32 млрд руб.

«Флит Лизинг последовательно реализует стратегию роста, сочетая органическое развитие с точечными сделками по приобретению лизинговых активов. Это позволяет ускорить масштабирование бизнеса. Для клиентов МБ РУС Финанс мы обеспечим преемственность обслуживания и доступ ко всей линейке продуктов и сервисов компании», — отмечает гендиректор «Флит Лизинга» Сергей Савинов.

«МБ РУС Финанс» специализируется на предоставлении финансовых услуг в области лизинга юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Основу портфеля компании составляют легковые и грузовые автомобили, легкий коммерческий транспорт и грузовая-прицепная техника.

Наталия Мирошниченко