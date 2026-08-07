«Флит Лизинг» купил бывшую лизинговую «дочку» Mercedes-Benz
ООО «Флит Лизинг» (часть группы Инсайт Лизинг) приобрел у «Автодома» 100% долей ООО «МБ РУС Финанс», ранее входившего в дочерние структуры концерна Mercedes-Benz в России, рассказали «Ъ» во «Флит Лизинге».
Сумму сделки в компании не раскрывают, однако уточняют, что после ее завершения чистые инвестиции в лизинг (ЧИЛ) «Флит Лизинга» превысят 32 млрд руб.
«Флит Лизинг последовательно реализует стратегию роста, сочетая органическое развитие с точечными сделками по приобретению лизинговых активов. Это позволяет ускорить масштабирование бизнеса. Для клиентов МБ РУС Финанс мы обеспечим преемственность обслуживания и доступ ко всей линейке продуктов и сервисов компании», — отмечает гендиректор «Флит Лизинга» Сергей Савинов.
«МБ РУС Финанс» специализируется на предоставлении финансовых услуг в области лизинга юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Основу портфеля компании составляют легковые и грузовые автомобили, легкий коммерческий транспорт и грузовая-прицепная техника.
В июне 2026 года сообщалось, что группа «Логика молока» (ранее «Danone — Россия») рассматривает возможность покупки бывшего логистического центра Mercedes-Benz в Дмитровском районе Подмосковья, который был предназначен для хранения запчастей и аксессуаров для машин.
В феврале 2026 года компания «Инсайт Лизинг», частью которой является «Флит Лизинг», приобрела 100%-ную долю российского юридического лица немецкого концерна Jungheinrich — ООО «Юнгхайнрих подъемно-погрузочная техника». Для одобрения сделки правительственной комиссией по контролю за иностранными инвестициями цена не должна была превышать 40% от рыночной стоимости, определенной российским оценщиком.
Ранее, в апреле 2023 года, АО «Автодом» завершило сделку по приобретению российских активов Mercedes-Benz, включая автозавод в Московской области, а также права дистрибьютора. После смены владельца компания «Мерседес-Бенц РУС» провела ребрендинг и сменила название на «МБ РУС», продолжив заниматься продажами, послепродажным обслуживанием и гарантийной поддержкой автомобилей.