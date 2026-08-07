Минфин допустил расширение списка попадающих под льготы месторождений

Минфин уже осенью может принять решение о расширении перечня месторождений, которые входят в четвертую группу налога на дополнительный доход (НДД). Об этом сообщил замглавы ведомства Алексей Сазанов.

По словам господина Сазанова, представители бизнеса уже представили свои предложения по расширению. «Я знаю, что компании дали модели, мои коллеги их изучают. Я думаю, что осенью может быть решение», — заявил замминистра журналистам на полях заседания Евразийского межправительственного совета в Киргизии.

Алексей Сазанов также заявил, что ведомство не обсуждает налоговые льготы для трудноизвлекаемой нефти. По его словам, сейчас Минфин готов рассматривать только меры в отношении месторождений четвертой группы.

В апреле этого года господин Сазанов заявлял, что Минфин готов обсуждать расширение списка месторождений в четвертой группе, но только на горизонте 2029–2030 годов.

Режим четвертой группы НДД — специальный налоговый режим в нефтяной отрасли, который применяется к месторождениям с высокой степенью истощения запасов нефти. Статус предусматривает налоговые льготы — в том числе сниженную ставку налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), а также возможность уменьшить базу НДД за счет учета фактических расходов.