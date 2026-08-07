Суд арестовал счета и транспорт подрядчика Петровской набережной в Воронеже

Арбитражный суд Ставропольского края арестовал счета и имущество кисловодского АО «Передвижная механизированная колонна № 38» (ПМК) — подрядчика работ на второй очереди Петровской набережной и строительства ливневой канализации в Центральном районе Воронежа. Обеспечительные меры приняты по заявлению госпредприятия «Ставрополькрайводоканал», которое требует от ПМК вернуть аванс в размере 48,3 млн руб. по контракту на реконструкцию очистных сооружений в городе Ипатово. Об этом сообщается в картотеке суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как следует из определения арбитража, под арест попали денежные средства в сумме на 48,3 млн руб. на счетах ПМК в восьми банках: ВБРР, ВТБ, СДМ, «Александровском», «Заречье», «Открытии», «Альта-банке», «Париба-банке». «При недостаточности средств» на счетах взыскание могут обратить на транспорт и спецтехнику ПМК. В частности, арест наложен на четыре единицы техники (легковой универсал, седан, грузовой автомобиль и седельный тягач), а также грузовые автомобили марок «КамАЗ» и «ЗИЛ», полуприцепы и специализированную технику. Точное количество последних в определении суда не раскрывается. Арбитраж запретил регистрирующим органам совершать действия по отчуждению, перерегистрации или снятию с учета этого транспорта.

Основанием для ареста стало финансовое положение ПМК. В отношении компании открыто 282 исполнительных производства на общую сумму 318,2 млн руб., остаток непогашенной задолженности — 303,6 млн руб. Кроме того, подрядчик Петровской набережной в Воронеже является ответчиком в 83 арбитражных делах с общей суммой исков 1,3 млрд руб. Задолженность по налогам и страховым взносам превышает 58,9 млн руб.

По данным Rusprofile, АО «Передвижная механизированная колонна №38» (АО «ПМК-38») зарегистрировано в 1992 году в Кисловодске Ставропольского края. Основной вид деятельности — строительство гидротехнических сооружений. Уставный капитал — 76 тыс. руб. До 2021 года единственным акционером ПМК было АО «Ставропольводмелиорация», актуальная информация о владельцах не раскрывается. Гендиректор — Анзор Джуккаев. Выручка ПМК в 2024 году выросла на 185%, с 1,2 млрд до 3,5 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась на 93%, с 9,1 млн до 17,5 млн руб. Более актуальные финпоказатели не раскрываются.

В июле «Ъ-Черноземье» сообщал, что ставропольский госзаказчик уведомил о своем намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании банкротом ПМК. Причина заключается в неотработанном авансе по контракту на реконструкцию очистных сооружений в селе Дивное Апанасенковского района. Сумма требований госзаказчика составляет 185 млн руб.

Мария Свиридова