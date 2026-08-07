Громкий звук в Москве объяснили самолетом на сверхзвуке

Громкий звук, который жители разных районов Москвы, услышали сегодня около 11:15 мск, был вызван пролетом самолета, который преодолел сверхзвуковой барьер, сообщает РБК со ссылкой на источник в оперативных службах.

В главном управлении МЧС по Москве сообщили: «Знаем об этой ситуации, но нет никаких признаков ни задымления, ни загорания — ничего нет. У нас ни одной заявки нет. Тоже слышали, но где и что — непонятно. Никаких пожаров на данный момент нет» (цитата по изданию «Подъем»).

О громком звуке сообщили жители: Цветного бульвара, Крылатского, Коммунарки, Южного Чертаново, Северного Бутово, Солнцево, Щукинского района, Долгопрудного, Лианозово, Коньково.