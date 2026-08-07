В Реутово девушка по указанию мошенников подожгла квартиру

Полиция задержала 19-летнюю девушку, которую подозревают в участии в мошеннической схеме в роли курьера. Злоумышленники похитили у жительницы Реутова деньги и убедили ее поджечь свою вторую квартиру, сообщила начальник управления информации и общественных связей МВД России по Московской области Татьяна Петрова в Telegram-канале.

По данным МВД, мошенники позвонили другой жительнице Реутова — 20-летней девушке, и представились сотрудниками поликлиники. Они попросили ее назвать код из SMS, чтобы записать ее на диспансеризацию. Затем злоумышленники снова связались с жертвой и представились сотрудниками ФСБ и Росфинмониторинга. Они убедили девушку в том, что ее данные якобы заполучили злоумышленники, чтобы оформить на нее кредит и отправить деньги ВСУ. Чтобы избежать уголовной ответственности, жительнице Реутова сказали передать 160 тыс. руб. курьеру для декларирования.

Звонившие выяснили, что у девушки есть ключи от еще одной квартиры. Их они попросили также передать курьеру, чтобы провести в квартире обыск. На следующий день с девушкой снова связались мошенники и сообщили, что в ее втором жилье установлены устройства для передачи информации ВСУ. Чтобы их уничтожить, девушку убедили поджечь жилье. Девушка «выполнила указание, однако огонь не распространился», сообщили в МВД. Позднее она догадалась об обмане. Жертва рассказала обо всем матери, которая потом обратилась в полицию.

Силовики задержали 19-летнюю жительницу Одинцова по подозрению в участии в преступной схеме. По словам задержанной, она сама стала жертвой мошенников по аналогичной схеме. По заданию кураторов девушка забрала у жительницы Реутова ключи от второй квартиры и деньги. «Затем под онлайн-контролем нашла в квартире 200 тыс. руб., подожгла матрас и скрылась»,— сообщили в МВД. В отношении девушки возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.