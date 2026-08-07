Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Farfetch Фото: Farfetch

Уже скоро начало учебного года, и многие школы, даже те, где нет обязательной формы, просят, чтобы девочки приходили в классических туфлях. Чаще всего под этим подразумевается модель Mary Jane — пожалуй, самый узнаваемый фасон школьной обуви. Это закрытые туфли с круглым носом и ремешком через подъем стопы.

Название появилось больше 100 лет назад благодаря героине американского комикса «Бастер Браун» — девочке по имени Мэри Джейн. Со временем именно эта модель стала символом классической школьной обуви сначала в Великобритании и США, а затем и во многих международных школах по всему миру.

Сегодня Mary Jane выпускают практически все ведущие детские бренды. Одни из самых классических моделей можно найти у Bonpoint — именно они больше всего напоминают традиционные английские школьные туфли. Очень похожие варианты есть у Jacadi, а среди люксовых модных домов эту модель регулярно предлагают Burberry, Dior Kids, Gucci и Dolce & Gabbana.

При этом Mary Jane давно вышли за пределы школьной формы: такие туфли регулярно появляются и во взрослых коллекциях Chanel, Prada, Miu Miu и Alaa, оставаясь одним из самых узнаваемых классических фасонов женской обуви.

Анна Минакова