«Дело в дизайне и позиционировании»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Shark Фото: Shark

Жара в Европе заставила всех носить один и тот же аксессуар за $150. Непонятный предмет на шее гостей можно было заметить на трибунах во время теннисных турниров или у подиумов на фэшн-показах. Деталь образа представляла собой две соединенные металлические трубки, они могут вращаться и бывают разных цветов.

Это портативный вентилятор Shark ChillPill, который в Европе неожиданно превратился в статусный предмет гардероба, пишет Business Insider. Высокая температура во многих европейских городах не шла на убыль несколько недель. Кондиционеры там не слишком распространены. В результате гаджет для хоть какого-то охлаждения обрел невероятную популярность. Британский Vogue даже назвал его самым важным аксессуаром на Парижской неделе мужской моды.

Впрочем, успех ChillPill связан не только с погодой. Дело еще в дизайне и позиционировании. Оказалось, ручной вентилятор — необязательно смешной предмет в руках пожилых китайских леди на экскурсиях. Практичность и дорогой образ сделали простой прибор очень желанным. Не обошлось и без соцсетей. Пока люди искали, чем бы спастись от жары в Великобритании, Франции и Германии, они то и дело натыкались на платные интеграции и независимые обзоры.

Компания-производитель сообщила, что, например, в Великобритании с момента запуска более 280 постов в TikTok стали вирусными, а общий охват публикаций составил 65 млн. В итоге только в одном Соединенном Королевстве продажи люксового фена на шнурке выросли за пару месяцев более чем на 1200%.

Яна Лубнина