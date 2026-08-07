Пентхаусы, занимающие целый этаж, — символ роскоши и приватности. И такая недвижимость становится в Москве редким форматом. По данным экспертов компаний Whitewill и VOS’HOD, из 35 жилых комплексов делюкс-сегмента в столице только в 15 проектах предусмотрен пентхаус, занимающий весь этаж.

Всего на рынке в делюкс-проектах представлено 42 пентхауса, площадь которых варьируется в диапазоне от 250 до почти 2250 кв. м. А средняя площадь лотов составляет 480 кв. м. «Пентхаус, занимающий весь этаж, считается золотым стандартом — это классический нишевый формат, на который всегда есть устойчивый спрос», — отмечают брокеры.

Но для ускорения реализации проектов и расширения круга потенциальных покупателей застройщики нередко делят такие объекты на несколько лотов. При этом на практике разделенные пентхаусы часто приобретают именно под объединение, а количество готовых, изначально запроектированных как единое целое пентхаусов на рынке по-прежнему ограничено.

Брокеры отмечают еще один тренд — дефицит делюкс-новостроек, готовых к заселению и предлагающих лоты с отделкой: из всего объема предложения только в шести проектах представлены варианты с отделкой, а полная отделка имеется только в двух проектах.

Стоимость пентхаусов в делюкс-проектах Москвы стартует от 2,7 млн руб. за 1 кв. м, при этом средний уровень цен находится в диапазоне от 5,5 до 7 млн руб. А в некоторых эксклюзивных проектах цена 1 кв. м достигает 11 млн руб. и более.

Светлана Бардина