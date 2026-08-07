Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В Древнем Египте их делали из тростника, в Китае — из бамбука, а в Аравии и Персии — из резных деревянных планок. С востока в Европу их привезли венецианцы, а имя придумали французы: jalousie — по-французски «ревность». Ведь вовсе не жара толкала восточных мужчин на то, чтобы закрывать деревянными рейками окна. Свет через них проходил, а нескромные мужские взгляды — нет.

В Америке первым зданием с жалюзи стала в 1761 году церковь Святого Петра в Филадельфии. Тут уж о ревности речи не шло, но не менять же название из-за такой мелочи! Хотя в Штатах жалюзи правильно было бы назвать «деловой хваткой». Первым оптовым продавцом европейской новинки стал торговец из Филадельфии Джон Уэбстер, который использовал церковное здание как рекламу. А в 1841-м Джон Хэмпсон из Нового Орлеана придумал механизм для регулирования наклона планок и получил первый патент на жалюзи. Так американская предприимчивость взяла верх над столетиями истории.

Павел Шинский